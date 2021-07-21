Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da sıcak hava nedeniyle yuvalarının önünden uzaklaşmayan anne ve 4 yavru tilkinin geçirdiği zaman kameraya yansıdı.
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi
ERZİNCAN - Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan'da sıcak hava nedeniyle yuvalarının önünden uzaklaşmayan anne ve 4 yavru tilkinin geçirdiği zaman kameraya yansıdı.
Üzümlü ilçesi kırsalında yuva yapan tilki ve 4 yavrusu kamerayla görüntülendi. Yuvalarının etrafında birbirleriyle oynayan yavru tilkiler, zaman zamanda havadaki sinek ve yerdeki böceklerin peşinden koşmayı ihmal etmedi.
Sıcak hava nedeniyle yuvalarından fazla uzaklaşmadıkları gözlenen tilki ailesi yılan avlayarak beslendikleri görüldü. Tilki ailesinin etraftan gelen sesleri tehlike olarak algılandıklarında ise hemen yuvalarının içerisine kaçtıkları kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir