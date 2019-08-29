Sıcaktan bunalan taraftarları itfaiye serinletti

29.08.2019 14:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ziraat Türkiye Kupası 1. tur eleme maçında sıcaktan bunalan Ağrı 1970 Spor taraftarlarını itfaiye ekipleri su sıkarak serinletti.

Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumu'nda dün Ağrı 1970 Spor ile Iğdır Es Spor arasında oynanan maçı izleyen taraftarlar, hava sıcaklığının 33 derecenin üzerinde olması nedeniyle sıcaktan bunaldı.

Tribünlerde takımlarını destekleyen Ağrılı taraftarlar, devre arasında sahayı sulayan Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine yönelik, "yangın var, yangın var ben yanıyorum" sloganları attı.

Taraftarların kendilerine su sıkılması talebine kayıtsız kalmayan itfaiye ekipleri, tribünlerdeki taraftarlara su sıkarak serinlemelerini sağladı.

Maçı 5-0 kazanan Ağrı 1970 Spor, adını Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turuna yazdırdı.

Kaynak: AA