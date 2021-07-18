Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti

Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Spil Dağı Milli Parkı, yakıcı sıcaktan kaçmak isteyen Manisa ve İzmirli vatandaşların tercihi oldu.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı, yakıcı sıcaktan kaçmak isteyen Manisa ve İzmirli vatandaşların tercihi oldu. Vatandaşlar, yaklaşık 1500 metre rakımlı Atalanı mevkiinde ağaç gölgelerinin altında piknik yaparak serin havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceleri gördüğü Manisa ve İzmir'de vatandaşlar, serinlemek ve hafta sonunu doğada geçirmek amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na akın etti. Doğal güzellikleri ve endemik bitki çeşitliliğinin yanı sıra kent merkezlerinden 10 derece daha düşük sıcaklığa sahip Spil Dağı Milli Parkı'na giden Manisa ve İzmirliler, mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

Manisa'dan arkadaşıyla Spil Dağı'na gelen Hüseyin Özçay, şehrin yakıcı sıcağından kaçtıklarını belirterek "Burada aşağıya göre en az 10 derecelik bir sıcaklık değişikliği var. Aşağıda baya terliyoruz, burası baya güzel ve serin. İyi ki gelmişiz, günün en sıcak saatlerini burada serinleyerek geçireceğiz" dedi.

Manisa'dan ailesiyle birlikte gelerek Atalanı mevkiinde piknik yapan Mehmet Demirtaş ise, "Sıcaktan kaçtık, buraya geldik. Burası Manisa kent merkezine göre oldukça serin. Günümüzü burada geçirdikten sonra akşam serinliğinde evimize gideceğiz" diye konuştu.

Aşırı sıcak ve kalabalıktan uzaklaşmak için İzmir'den Spil Dağı Milli Parkı'na çıktıklarını ifade eden Güray Öpöz de "İzmir'de son zamanlarda inanılmaz boğucu bir sıcak var. Dolayısıyla buraya nefes almaya geldik, iyi de yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü deniz kenarları daha sıcak ve üstelik şu an çok kalabalık. Hem kalabalıktan kaçtık hem de biraz serinleyelim diye geldik. Ortamdan çok memnunuz, geldik pikniğimizi yaptık ve serinledik" dedi.

(Turğay Duyar/İHA)

Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Seda Sayan Tolga Akış Hande Yener
Spor Burak Elmas Mehmet Topal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıcaktan bunalan Manisa ve İzmirliler Spil'e akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 18:13:12. #1.14#

title