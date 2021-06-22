Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor
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Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor

Sıcaktan bunalan mandalar nehirde serinliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri'nde serinletiyor.

Erzincan'da son günlerde yaşanan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayvancılık yapan vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını Karasu Nehri'nde serinletiyor.

Erzincan'da vatandaşların geçim kaynağı olan mandalar, aşırı sıcakların hakim olduğu kentte günün 2-3 saatini nehrin kıyısında serinleyerek geçiriyor. Üzümlü ilçesinde bulunan mandalar, Karasu Nehri'ne sokularak serinletiliyor.

Besicilik yaparak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Yakup Sevil, "Mandalarımız öğle 12.00 gibi suya giriyor, aşağı yukarı iki saat suda kalıyor. Daha sonra hayvanları otlatıp ahıra götürüyoruz. Havalar sıcak olduğu için hayvanlar bunalıyor, su olmazsa dayanamıyorlar. Onun için bol bol suyla bunları yıkayıp, dinlendirip ahırlara yerleştiriyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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