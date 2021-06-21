Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
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Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi

Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Dağları eteklerindeki 3000 rakımlı Terazin Yaylası'nda koyunlar, sıcak havada karlı yamaçlarda serinliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cilo Dağları eteklerindeki 3000 rakımlı Terazin Yaylası'nda koyunlar, sıcak havada karlı yamaçlarda serinliyor.

Haziran ayının son günlerinde hava sıcaklığının artması insanlar kadar hayvanları da etkiledi. 3000 rakımlı Terazin Yaylası'nda otlanan hayvanlar, havaların sıcak olması nedeniyle çobanlar tarafından karlı yamaçlara getiriliyor. Sabah saatlerinde merada koyunları otlatan çoban, öğle saatlerinde sıcak havadan dolayı koyunları karın bulunduğu bölgeye getirerek doğal olarak serinlemelerini sağlıyor.

Koyunların bu serinleme yöntemini çok sevdiğini ifade eden Cezmi Doğan isimli çoban, "Biz her sen koyunlarımızı buraya getiriyoruz. Biliyorsunuz son günlerde havalar bayağı sıcak oldu. Sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Bizim olduğumuz yer Cilo Dağları mıntıkasıdır. 3000 rakımdayız ve karın hala bitmeği yerdeyiz. Bizde koyunların serinlemesi için her gün öğle saatlerinde karın içine getirerek serinletiyoruz. Aşırı sıcaklardan sonra kar onlara iyi geliyor" dedi.

(Metin Tek/İHA)

Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3000 rakımda kar keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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