Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi
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Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları eteklerindeki 3 bin rakımlı Terazin Yaylası'nda bulunan sürüler, sıcak havada karlı yamaçlarda serinliyor.

Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağları eteklerindeki 3 bin rakımlı Terazin Yaylası'nda bulunan sürüler, sıcak havada karlı yamaçlarda serinliyor.

Haziran ayının son günlerinde hava sıcağının artması insanlar kadar hayvanları etkilemeye başladı. 3 bin rakımda bulunan Terazin Yaylası'nda otlanan hayvanlar, havaların sıcak olması nedeniyle çobanlar tarafından karlı yamaçlara getiriliyor. Sabah saatlerinde merada koyunları otlatan çoban, öğle saatlerinde sıcak havadan dolayı koyunları karın bulunduğu bölgeye getirerek doğal olarak serinlemelerini sağlıyor.

Koyunların bu serinleme yöntemini çok sevdiğini ifade eden Cezmi Doğan isimli çoban, "Biz her sen koyunlarımızı buraya getiriyoruz. Biliyorsunuz son günlerde havalar baya sıcak oldu. Sıcak havalar insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Bizim olduğumuz yer Cilo Dağları mıntıkasıdır. 3 bin rakımdayız ve karın hala bitmeği yerdeyiz. Biz de koyunların serinlemesi için her gün öğle saatlerin karın içine getirerek serinletiyoruz. Aşırı sıcaklardan sonra kar onlara iyi geliyor" dedi.

Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi
Sıcaktan bunalan koyunların 3 bin rakımda kar keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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