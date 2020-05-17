Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor
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Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor

Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselince sıcaktan bunalan koyunlar kırpılarak sıcaklardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.

Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor
17.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:39

Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası sebebiyle sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselince sıcaktan bunalan koyunlar kırpılarak sıcaklardan daha az etkilenmesi sağlanıyor.

Tüm Ege'de etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle mevsim normallerinin yaklaşık 10 derece üzerine çıkan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede sıcaklıklar 36 dereceye kadar yükselirken Burhaniye ilçesinde sıcaklardan olumsuz etkilenen koyunlar kırpılarak rahatlamaların sağlanıyor. Koyunların kırpılmadan yünleri nedeniyle sıcaklığı çok daha fazla hissettiklerini ifade eden çiftlik sahibi Eray Dede "Yaz sezonu geldi. Koyunları kırpmaya başladık. Koyunlar yanmaya başladı havaların ısınmasıyla. Her sene aynı şekilde havalar ısınınca koyunları kırpıyoruz. Koyunlar rahatladığı zaman bizde rahatlamış oluyoruz. Koyunun üzerinden yünü çıktığı zaman koyun sıcakta daha rahat hareket ediyor. Daha verimli oluyor. Sütünden artış oluyor. Koyunların yayılımında da iyi oluyor." dedi.

Sıcaktan bunalan koyunları kırkarak rahatlatıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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