Sıcaktan bunalan köpek yavrusuyla dondurmasını paylaştı
Yalova'da bir kız çocuğunun, köpek yavrusuna dondurma yedirmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
08.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:52
Yalova'da bir kız çocuğunun, köpek yavrusuna dondurma yedirmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Ailesiyle Altınova ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Yağmur Elif Demir, annesinin aldığı dondurmayı sıcaktan bunalan köpekle paylaştı.
Küçük kızın annesi, bu sırada çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.
Kaynak: AA