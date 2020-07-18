Sıcaktan bunalan kediler çeşmelere koştu Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor.

Bursa'da aşırı sıcaklar insanlar kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcaktan bitkin düşen kediler, her mahalle başında cami ve hayrat çeşmelerine koşarak kana kana su içti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde olmasına rağmen bunaltıcı sıcak kedileri de vurdu. Hayvanlar su ihtiyaçlarını su birikintisinden veya vatandaşların koyduğu kaplardan gidermeye çalışıyor. Ancak bazı kedilerin mahalle çeşmelerinden, hayratlardan veya cami şadırvanlarından su içmeye kalkması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, bir kedinin akan çeşmeden su içmesi ve yanına gelen vatandaştan korkmaması dikkati çekti. Bir kedinin ise cami şadırvanına gelerek, vatandaşlara çeşmeyi açmalarını istercesine baktığı görüldü. Vatandaşın susayan kediye börek ayırması ise gülüşmelere vesile oldu. - BURSA

Kaynak: İHA