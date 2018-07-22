Sıcaktan Bunalan İstanbullular Soluğu Sahillerde Aldı

Sıcaktan Bunalan İstanbullular Soluğu Sahillerde Aldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı.

Sıcaktan Bunalan İstanbullular Soluğu Sahillerde Aldı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA 

İstanbul'da sıcaklardan bunalan vatandaşlar, akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte kendilerini sahillere attı. Bazı vatandaşlar sahilde mangal yaparken bazıları da çay içip balık tuttu. Çocuklar sahilde gönüllerince oynarken, kameralara da renkli görüntüler yansıdı.  Zeytinburnu sahilde adım atacak yer olmazken, vatandaşlar gece boyu sahil kenarlarında aileleriyle vakit geçirdi. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise bazı vatandaşlar Eminönü Galata Köprüsü'nde balık tutarak vaktini geçirdiği görüldü. Eşiyle köprüde balık tutmaya gelen Cen Yüksektepe "İstediğimiz gibi balık yok,istavrit balığı var. Yarına mangal yakmayı düşünüyoruz" dedi. Köprüde azı vatandaşların da semaverde çay demlediği görüldü. Bu sırada iki turist kadın ise Galata Köprüsü'nde manzaranın tadını çıkardı. 

Görüntü Dökümü:

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Zeytinburnu sahilde mangal yapan vatandaşlar 

Vatandaşlar ile röp

Çocukların oynaması

Bisiklete binen vatandaşlar 

Çay içen vatandaşlar 

Galata köprüsünde balık tutan vatandaşlar 

Balık tutanlar ile röportajlar 

İki turist kadın ile röp. 

İstanbul boğazından görüntü

Darbuka çalan çocukların görüntüsü

Genel ve detaylar

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