Sıcaktan Bunalan İşçinin İlginç Serinleme Yöntemi

Sıcaktan bunalan işçinin ilginç serinleme yöntemi

Araçlar için kullanılan basınçlı su ile hem serinledi, hem kendini yıkattı



KAHRAMANMARAŞ - Elbistan'da hafta sonundan beri etkili olan aşırı sıcak nedeniyle bunalan bir iş makinesi operatörünün, araç yıkamada kullanılan basınçlı su ile serinlemesi, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Kuzey Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları tüm Türkiye'de olduğu gibi Elbistan'da da etkili oluyor. 40 dereceye yaklaşan sıcaklarla boğuşan vatandaşlar, serin ve gölge mekanları tercih ediyor. Güneşin kavurucu sıcağı altında çalışmak zorunda kalanlar ise, kendilerine göre serinleme yöntemleri buluyor.

İsmi öğrenilemeyen bir iş makinesi operatörü de, gündüz arazide çalıştıktan sonra serinlemek için ilginç bir yol seçti. İş makinesi operatörü, bir arkadaşının yardımıyla araç yıkamada kullanılan basınçlı su ile serinledi. Üzerindeki elbisesiyle zaman zaman etrafında dönen ve vücudunun tamamını basınçlı su ile ıslatan dozer operatörünün bu ilginç anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Baştan aşağı kısmını arkadaşına tarif ederek yıkatan iş makinesi operatörü, kendisini görüntüleyen vatandaşlara da esprili cevaplar vermeyi ihmal etmedi.

Yaklaşık 1 dakika boyunca buz gibi ve basınçlı suyun altında serinleyen iş makinesi operatörü, daha sonra evinin yolunun yolunu tuttu.