Sıcaktan bunalan hayvanlar derede serinletiliyor

- Dere kenarında yıkanmayı bekleyen koyunlar

Hayvan sahibi ve çocukları tarafından koyunların derede sabunlu suyla yıkanması

Derede yıkanan koyunların sudan çıkışı

Koyun sahibinin konuşması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan koyunlarını derede serinletiyor.

Kaynak: AA