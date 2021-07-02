Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
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Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Haberler | Güncel

Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan ve bitkin düşen güvercinler, tarım sulama göletlerinde serinledi.

Şanlıurfa'da sıcak hava dalgası devam ediyor. Kentte termometreler 45 dereceyi gösterdi. Gün geçtikçe artan sıcaklıktan korunmak için vatandaşlar genellikle zamanı serin ortamlarda geçiriyor.

Sıcak havadan güvercinler de etkilendi. Sıcaktan bunalan ve bitkin düşen güvercinler, tarım sulama göletlerinde serinledi. Uzun süre küçük su göletlerine giren ve su içerek serinleyen güvercinler, daha sonra uçarak uzaklaştı.

Kırsaldaki çocuklar tarlada serinledi

Kavurucu sıcaklıklardan etkilenen çocuklar, tarım sulama kanallarında hem eğlendi hem de serinledi. Çocuklar, aşırı sıcaktan korunmak için sık sık bu şekilde serinlediklerini söyledi. Parklarda ise gençlerin sulama fıskiyeleri ile oynayarak serinlemeye çalıştığı görüldü.

Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi
Sıcaktan bunalan güvercinler göletlerde serinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz

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