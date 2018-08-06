Sıcaktan Bunalan Gençler, Dağlıca'nın Avaşin Deresi'ne Koştu

Sıcaktan Bunalan Gençler, Dağlıca'nın Avaşin Deresi'ne Koştu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, Dağlıca Köyü'ndeki Avaşin Deresi'ne girerek serinliyor.

Sıcaktan Bunalan Gençler, Dağlıca'nın Avaşin Deresi'ne Koştu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, Dağlıca Köyü'ndeki Avaşin Deresi'ne girerek serinliyor.

Yüksekova'da hava sıcaklığının 36 dereceye yükselmesi üzerine gençler, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca Köyü'ndeki Avaşin Deresi'ne akın etti. Derenin soğuk sularında yüzen gençler, ilçede yüzme havuzu yapılmasını istediklerini belirtti.

- Hakkari

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