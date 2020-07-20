Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinlemesi Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Kentin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ndeki süs havuzlarında serinleyen çocuklar, vatandaşların uyarılarını da dikkate almadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA