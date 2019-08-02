Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda ölümle dansı

ANKARA - Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Ankara'da, çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girmeye devam ediyor.

Başkent Ankara'da, kavurucu sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinleyip gönüllerince eğleniyor. Tehlikeli olmasına aldırış etmeden havuza giren gençler etrafta ki polislerin ve vatandaşların uyarılarını dikkate almayarak adeta ölümle dans ediyor.

Kaynak: İHA