Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
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Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - Haberler | Yaşam

Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor.

Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu

KİLİS - Kilis'te, 40 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan gençler ve çocuklar yüzme havuzlarına giderek serinliyor.

tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de etkili olan hava sıcakları nedeniyle aşırı sıcaklardan bunalan çocuk ve gençler, serinlemek için yüzme havuzlarını gidiyor. Tarihi küçük havuza giden gençler ve çocuklar, burada yüzerek aşırı sıcaktan etkilenmiyorlar. Aşırı sıcaklar nedeniyle zorunlu olmadıkça kimse çarşıya çıkmaz iken, vatandaşlar ağaç gölgelerinde ve serin yerlerde oturmayı tercih ediyor.

Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu
Sıcaktan bunulan çocuklar havuzlara koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ

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