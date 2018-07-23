Sıcaktan Bunalan Çocuklar Fıskiyelerin Altına Koştu

İstanbul'da sıcak havadan bunalan yüzlerce çocuk, fıskiyelerin altında serinledi.

Pendik Belediyesi tarafından sahil kenarında yaptırılan onlarca fıskiyeden ün boyu su akışı sağlandı. Sıcak havada bunu fırsat bilen yüzlerce çocuk, suların etrafında mayolarıyla, elbiseleriyle dans etti. Saatlerce eğlenen çocuklar, hem serinledi hem de eğlenceli bir gün geçirdi. Aileler ise havlular elinde ellerinde havlular ile çocuklarını bekledi, fotoğraflarını çekti.

Kızını gezdirmeye gelen Atakan Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın çok bunaltıcı olduğunu kaydederek, "Çocukları eğlendirme getirdik. Yapanlardan Allah razı olsun. Kim yaptıysa emeğine sağlık."dedi.