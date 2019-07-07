Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.
Kilis
Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.
Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları kırsal kesimlerdeki derelere girerek serinliyor.
Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili sıcak havanın ilerleyen günlerde birkaç derece artacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri