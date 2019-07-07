Sıcaktan bunalan çocuklar derede serinliyor

Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da 40 dereceyi bulan sıcak hava bunaltıyor.

Kilis

Kilis'te mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazıları kırsal kesimlerdeki derelere girerek serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili sıcak havanın ilerleyen günlerde birkaç derece artacağını bildirdi.

Kaynak: AA