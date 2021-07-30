Sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy'de denize girerek serinledi.

Sıcaktan bunalan çocuklar denize girerek serinledi

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde etkisini artıran sıcak havalardan bunalan çocuklar, Karaköy'de denize girerek serinledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde sıcak havalar etkisini arttı. İstanbul'da hava sıcaklığının 34 dereceyi aşmasıyla çocuklar serinlemek için denize akın etti. Kavurucu sıcakların etkili olduğu şehirde, nem oranının da yükselmesiyle çocuklar Karaköy'de tarihi yarımada manzarasıyla denize girerek serinledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Coşkun