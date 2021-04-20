Son dakika haberi! Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi
Son dakika haberler... Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi -Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinledi.
Sıcaktan bunalan çocuklar arazözden çıkan tazyikli suyla serinledi
ANTALYA - -Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinledi.
Antalya'da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesinde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.
Çocukların eğlencesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN