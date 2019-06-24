Sıcaktan bunalan civcivleri elindeki pet şişe su ile serinletti
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığının 30 derecenin üstüne çıkmasının ardından vatandaşlar kadar hayvanlar da zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan civcivlere yaşlı bir teyzenin elindeki pet şişeyle su içirmesi, görenlerin takdirini topladı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise parklara akın etti. İlçede parklarda doluluk oranı yüzde 80'lere ulaşırken, sıcak karşısında bunalan civcivlerin de imdadına bir teyze yetişti. Yaklaşık 10 civcivi aldığı pet şişedeki suyla serinleten teyze, vatandaşların takdirini topladı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri