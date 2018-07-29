Sıcaktan Bunalan Ayıların Buzlu Meyve Keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin sevimli ayıları, görevlilerce verilen dondurulmuş meyvelerle serinliyor. Sıcak havalara dayanamayan hayvanlar, kendileri için hazırlanan buzlu meyveleri yiyerek serinliyor. Aşırı sıcaklar insanlar kadar vatandaşları da bunaltıyor. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu Bursa'da, boz ayılar, bakıcılarının hazırladığı dondurulmuş meyve kokteylleriyle serinliyor. Kendilerine atılan buzlu meyveleri afiyetle yiyen boz ayıların bakıcıların talimatına harfiyen uyması dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)