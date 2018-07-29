Sıcaktan Bunalan Atlarını Yıkayarak Serinletiyorlar

Kars'ta tarımda ve yük taşımacılığında kullanılan atlar, serinlemeleri için sahipleri tarafından yıkanıyor.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Sarıkamış ilçesinde, artan hava sıcaklığı tarımda ve yük taşımada kullanılan atları olumsuz etkiliyor.

Sıcaklığın 35 dereceye ulaştığı ilçede bazı vatandaşlar, atlarını evlerinin önünde günde üç kez yıkayarak serinletiyor.

At sahiplerinden Şenay Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde havaların çok ısındığına işaret etti.

Sıcak havadan insanlar kadar hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade eden Vanlı, şöyle konuştu:

"Sarıkamış soğuk iklimi ile bilinen bir yer. Son günlerde enteresan bir şekilde sıcaklığı artıyor. Sanki Adana gibi sıcaklık 35 dereceye çıkıyor. Atlarımız yük taşımada, tarlada çalıştıkları için yoruluyorlar, terliyorlar, bazen hasta oluyorlar. Nasıl insanlar terlediğinde, yorulduğunda yıkanıp rahatlıyorsa biz de önlem olsun diye günde 3 kere onları yıkayarak yorgunluklarını atmalarını, serinlemelerini sağlıyoruz. Atlarımıza bakmazsak, onlar da bize iyi bakmaz."

Vatandaşlardan Nehir Yenice ise ilçe halkı olarak atlara çok önem verdiklerine işaret ederek, "Sabahın erken saatlerinde at arabasıyla ot taşıyoruz, ormanlık alandan kozalak getiriyoruz. Havalar da sıcak olduğundan hayvan terliyor ve halsiz düşüyor. Biz de atlarımızı bu şekilde yıkayarak serinlemesini, rahatlamasını sağlıyoruz." diye konuştu.