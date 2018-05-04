Sıcaktan Bunalan Atlarını Fırat'ta Serinlettiler
Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde at arabacıları, yük taşımacılığında kullandıkları atlarını Fırat’ta serinletti.
Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde at arabacıları, yük taşımacılığında kullandıkları atlarını Fırat'ta serinletti.
Birecik ilçesinde hava sıcaklığı 32 dereceyi buldu. Birecikli at arabacılar, yük taşımacılığında kullandıkları atlarını Fırat Nehri'nin serin sularında serinletti. Fırat Nehri'ne sokularak serinletilen atlar, yaklaşık bir saat yıkatıldıktan sonra tekrar kıyıya çıkarıldı. - ŞANLIURFA