Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler

Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıktığı Adana'da iki kişinin sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'ne girdirip serinletmesi dikkat çekti.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıktığı Adana'da iki kişinin sıcaktan bunalan atı Seyhan Nehri'ne girdirip serinletmesi dikkat çekti.

Adana'da son bir haftadır aşırı sıcakların hissedilmeye başladığı Adana'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı 37 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 55 civarında ölçüldü. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıkmasıyla hem insanlar hem de hayvanlar sıcaktan etkilendi. Kentte iki kişi sıcaktan bunalan yük taşımada kullandıkları atı, Seyhan Nehri'nde serinletti. Arabasından ayırdıkları atı bir süre nehirde gezdiren vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı
Adana'da nefes kesen operasyon! Babasını bıçakla kovaladı, anne ve ablası dahil 6 kişiyi rehin aldı
Sulama kanalında ceset bulundu
Sulama kanalında ceset bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Diego Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sıcaktan bunalan atı nehirde serinlettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 09:53:19. #1.14#

title