Sıcaktan bunalan 'Akila' adındaki kartal suda serinledi
Sıcaktan bunalan 'Akila' adındaki kartal suda serinledi Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen 'Akila' adındaki kartal, sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte bulduSİVAS - Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen 'Akila' adındaki kartal sıcak havalardan...
Sıcaktan bunalan 'Akila' adındaki kartal suda serinledi
Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen 'Akila' adındaki kartal, sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu
SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş tarafından evcilleştirilen 'Akila' adındaki kartal sıcak havalardan bunalınca çareyi suda serinlemekte buldu.
Sıcak havalar vatandaşları bunalttığı kadar hayvanları da bunaltıyor. Sıcak havaların hakim olduğu Sivas'ta, evcilleştirilen 'Akila' adındaki Kartal sıcak havadan bunalınca çareyi su dolu kap ta serinlemekte buldu. Sahibinin gözetiminde su dolu kapta serinleyen Kartal görenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: İHA
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