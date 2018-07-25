Sıcaktan Bulanan Çiftçilerin Havuz Keyfi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı sıcaktan bulanan çiftçiler ilginç bir serinleme yöntemine başvurdu. Kızıltepe ilçesinde etkili olan aşırı sıcaklardan bunalan çiftçi ve köylüler, serinlemek için deniz ve göl olmayınca traktör römorkunu havuza çevirerek serinlemeye çalıştı. Kızıltepe ilçesi Otluk Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İsmail Demir adlı vatandaş Karadeniz usulu göl yaptı. Aşırı sıcaktan bulanan çiftçi Demir, mısır tarlasında bulunan traktör römorkunu su kaçırmaması için çadır branda ile kapladı. Römorkun içini su ile dolduran Demir, portatif bir havuz yapmış oldu. Sıcaktan bulanan köylü çocuklar göle çevirilen römorkta az da olsa serinlemenin keyfini yaşadı. Otluk Mahallesi'nde de hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu belirten Demir, "Mahallemizde havuz olmamasından dolayı serinleyecek bir yerimiz yok. Artan sıcakların ardından traktörün kasasına havuz yaparak çocuklarımızı günde en az bir iki saat serinleme imkanına kavuşturduk. Traktörün kasasını brandayla kapatıp, kasanın içine sondaj suyu doldurarak göle çevirdim, böylelikle hem ben hem çocuklar az da olsa serinleme imkanı buldu" dedi. Kardeşleriyle birlikte römork kasasında yapılan havuza gelen Ahmet Aydoğan, günde iki saat bile olsa serinlediklerini ifade etti. Havuzda serinleyen başka bir çocuk da sıcaklardan dolayı havuza girdiklerini belirtti.

(İsmail Aydoğan/İHA)