TOKAT SICAKTA NEMLENEN MASKE SIK SIK DEĞİŞTİRİLMELİ

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Türkoğlu, sıcaktan dolayı nemlenen maskelerin sık sık değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Türkoğlu, sıcaktan dolayı nemlenen maskelerin sık sık değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emine Türkoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanılan maskeler hakkında uyarıda bulundu.

Hastalığın temel bulaşma yolunun damlacık olduğunu söyleyen Türkoğlu, "Daha çok aslında kapalı ortamlarda ve kişi sayısının fazla olduğu ortamlarda bulaş çok yüksek. Aslında açık havada, insan sayısının fazla olmadığı yerlerde biz çok fazla bulaş beklemiyoruz. Buralarda maske takılması çok şart değil. Bu maskelerin kullanım süresiyle ilgili de çok net bir bilgi veremeyiz ama nemlendiği zaman değiştirmek lazım, ıslandığı zaman artık bu maskelerin koruyucu özelliği olmuyor. Her ıslandığında, nemlendiğinde değiştirmek gerekiyor. Tabii yazları da haliyle sıcaklıklar da çok fazla yüksek, mevsim normallerinin üstünde, dolayısıyla çok fazla nemleniyor ve ıslanıyor. Bu durumda aslında koruyuculuğu azalıyor. Sık sık değiştirmek gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, kişi sayısı yoğun olduğu ortamlarda sık sık değiştirmek gerekiyor maskelerimizi. Nemlendiğinde, o nemi hissettiğinizde maske mutlaka değiştirilmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı