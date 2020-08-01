Sıcakta bunalan vatandaşların adresi 'Kefe Yaylası' oldu Sıcakta bunalan vatandaşların adresi 'Kefe Yaylası' oldu Yayla turizmi büyükşehir yatırımları ile gelişiyor Başkan Zolan: "Serinlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum" Vatandaşlardan Mehmet Mert: "Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pişman olur" Denizli...

Sıcakta bunalan vatandaşların adresi 'Kefe Yaylası' oldu

Yayla turizmi büyükşehir yatırımları ile gelişiyor

Başkan Zolan: "Serinlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum"

Vatandaşlardan Mehmet Mert: "Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pişman olur"

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası, sıcak yaz aylarında bunalanların adresi olmaya devam ediyor. Muhteşem doğası ve temiz havasıyla mest eden Kefe Yaylası, çadırları, karavan alanları ve günübirlik tesisleriyle yurdun dört bir tarafından gelen vatandaşlara hizmet veriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 2 yıl önce yenileyerek hizmete aldığı Serinhisar ilçe sınırları içerisinde bulunan Kefe Yaylası, özellikle sıcak yaz aylarında bunalanların adresi olmaya devam ediyor. Yayla turizminin her geçen gün ilerlediği bölgede muhteşem doğası ve temiz havasıyla şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen Kefe Yaylası, günübirlik tesislerinin yanında çadırlarda ve karavan kamp alanlarında konaklamak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Denizli merkeze yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, bin 350 metre rakımdaki Kefe Yaylası, 171 bin metrekarelik alan içerisinde hizmet veriyor. Kebap ve pide salonu, market, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı, 300 çadır kapasiteli kamp alanı ve karavan kamp alanı bulunan yayla özellikle yaz mevsiminde kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oluyor. Tertemiz havasıyla şifa arayan misafirlerini de ağırlayan Kefe Yaylası, her geçen gün yayla turizminin aranan noktası haline geliyor.

"Vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin turizm yelpazesinin çok geniş olduğunu belirterek, bunlardan bir tanesinin de yaylalar olduğunu söyledi. Başkan Zolan, kentte yayla turizminin çıtasının her yıl yükseldiğini belirtti. Başkan Zolan, "Kefe Yaylamızda uzun ve kısa süre konaklama imkanı var. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımızı en iyi şartlarda ağırlıyoruz. Bin 350 metre rakımda temiz hava alıp serinlemek isteyen tüm vatandaşlarımızı yaylalarımıza davet ediyorum" dedi.

"Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pişman olur"

Kefe Yaylası'nda konaklayan vatandaşlar sunulan imkanlar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ederek, görüşlerini paylaştı. Mehmet Mert, "Önceki yıllarda burası köhneydi. Şimdi yere altın düşürseniz bulacaksınız. Yollarımız güzel, marketimiz güzel, fırınımız güzel, her şey çok güzel. Kefe Yaylası'nı duyup da gelmeyen çok pişman olur. Çadır kurmak için çok güzel. Fiyatları da çok ucuz. Ben Türkiye'nin 3'te birini karavanımla gezdim. Çadır kampı olarak en ucuz yer Kefe Yaylası. Gelen arkadaşlarım, eşim, dostum memnun olup tekrar geleceklerini söylüyorlar" dedi.

Kaynak: İHA