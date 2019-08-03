Sıcakta bayılan köpek tedavi altına alındı

Hakkari'de sıcakta bayılan başıboş köpek Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari-Çukurca karayolunda bulunan lokantası çalışanları tarafından baygın halde bulunan başıboş köpek Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getiriline köpeğe veteriner hekimleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı ve güçten düşmüş olan başıboş sokak köpeği yapılan muayenenin ardından Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA