Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı
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Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü Karabük'te vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

KARABÜK - Termometrelerin 37 dereceyi gördüğü Karabük'te vatandaşlar bunaltıcı sıcaklıklardan korunmak için ağaç gölgelerine sığındı.

Mayıs ayında ülke genelinde etkisini gün geçtikçe artıran sıcaklıklar Karabük'te etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde ölçülen sıcaklık değerleri Karabük'te 37 dereceyi gördü. Çevre illere göre sıcaklığın en yüksek olduğu Karabük, Güneydoğu Bölgesi'ndeki iller ile yarışıyor. Sıcaklıkların bunalttığı vatandaşlar serinlemek için park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerini tercih etti.

Yeni tip korona virüs nedeniyle mekanların kapalı olduğunu belirten vatandaşlar gölgelere kaçarak serinlediklerini belirttiler.

Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı
Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı
Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı
Sıcaklıklar yükseldi, vatandaşlar gölgelere kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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