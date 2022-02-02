Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar - Haberler
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Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Eskişehir'de geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların yaklaşık 20 derece birden yükselmesi sonrası vatandaşlar sokağa akın etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de geçtiğimiz haftaya göre sıcaklıkların yaklaşık 20 derece birden yükselmesi sonrası vatandaşlar sokağa akın etti.

Son haftalarda dondurucu soğuklarla mücadele eden Eskişehir'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. Geçtiğimiz hafta merkez ilçelerde hava sıcaklığı eksi 12 dereceye kadar düşerken, bugün 7 dereceyi gördü. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahmin raporuna göre şehir merkezinde havanın aralıklı yağmurlu olması bekleniyor.

Yumuşayan havayı fırsat bilen Eskişehirliler de soluğu çarşıda aldı. Vatandaşlar, havalar çok soğukken çıkamadıkları günlerin acısını bugün çıkardı. Taşbaşı bölgesi ve İki Eylül Caddesi'nde yaşanan insan yoğunluğu dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

Sıcaklıklar yaklaşık 20 derece birden artınca soluğu çarşıda aldılar

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Yerel, Haber

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