Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti
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Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti

Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de 1 liraya düşen karpuz fiyatları hava sıcaklıklarının artmasının etkisiyle 1 buçuk liraya kadar yükseldi.

Eskişehir'de 1 liraya düşen karpuz fiyatları hava sıcaklıklarının artmasının etkisiyle 1 buçuk liraya kadar yükseldi.

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzun fiyatı, Adana piyasasının açılmasıyla 1 liraya kadar düşmüştü. Kurban Bayramı'nın ardından hava sıcaklıklarının artması karpuz hasadını olumsuz etkiledi. Talebin fazla olmasına rağmen az miktarda karpuzun gelmesi fiyatının yükselmesine neden oldu.

Eskişehir'de manavlık yapan Ali Leylek, olumsuz hava şartlarının karpuz hasadını etkilediğinden dolayı fiyatların da arttığını belirtti. Yüksek sıcaklıkların karpuzun yanmasına sebep olduğunu ve yüksek talebe karşılık üretimin şu anda yetersiz olduğunu aktaran Leylek, "Son zamanlarda aşırı sıcaklar tarladaki ürünlerin yeterince büyüyemeden, olgunlaşamadan yanmasına sebep oldu. Yaz aylarında talep de fazla olduğu için normal şartlarda perakende fiyatı kilosu 1 veya 1,5 bandında satılması gereken karpuz, şu anda toptan 1 buçuk liraya satılıyor. Bu fiyatın zaman içerisinde 2 ile 2 buçuk lirayı bulacağı söyleniyor. Bu sadece karpuz için de geçerli değil, hava şartları bu şekilde giderse diğer ürünlerde de yanı fiyat artışı bekleniyor. Bayramdan sonra bu artış yaşanmaya başladı. Normal şartlarda Adana karpuzu pazara girdiği zaman kilosu 1 TL'ye kadar düşmüştü" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti
Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti
Sıcaklıklar karpuz fiyatlarını yükseltti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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