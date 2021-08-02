Sıcaklıklar arttı, Caddebostan Plajı doldu taştı
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Sıcaklıklar arttı, Caddebostan Plajı doldu taştı

Sıcaklıklar arttı, Caddebostan Plajı doldu taştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti.

İstanbul'da artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti. Plajdaki hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sıcak havalarda bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı sıcaklıklarda plaja gelen vatandaşlardan kimisi denize girerken kimi vatandaş ise güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yandan, son haftalarda sıcaklıkların artış gösterdiği İstanbul'da sıcaklık 33 derece, nem yüzde 48, rüzgar hızı ise saatte 11 kilometre olarak ölçümlendi.

Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan Plajı drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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