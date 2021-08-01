Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
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Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı Vatandaşın akın ettiği Caddebostan Plajı havadan görüntülendi İstanbul'da artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti.

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı

Vatandaşın akın ettiği Caddebostan Plajı havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da artan sıcaklıklar sonrası vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti. Plajdaki hafta sonu yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sıcak havalarda bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı sıcaklıklarda plaja gelen vatandaşlardan kimisi denize girerken kimi vatandaş ise güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yandan son haftalarda sıcaklıkların artış gösterdiği İstanbul'da sıcaklık 33 derece, nem yüzde 48, rüzgar hızı ise saatte 11 kilometre olarak ölçümlendi.

Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan plajı drone ile havadan görüntülendi.

Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı
Sıcaklıklar arttı, vatandaşlar soluğu Caddebostan Plajı'nda aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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