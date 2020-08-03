Sıcaklık stresine giren hayvanlara "sulu" çözüm
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Sıcaklık stresine giren hayvanlara "sulu" çözüm

Antalya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Merkezindeki hayvanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle strese girince, her gün yıkanmaya başladı.

03.08.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:21

Antalya Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Merkezindeki hayvanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle strese girince, her gün yıkanmaya başladı.

Antalya'da sıcak hava, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'ndeki 350 hayvanı da olumsuz etkiliyor. Sağlık merkezi görevlileri, sıcak hava ve yüksek nemden bunalan hayvanları serinletmek için büyük çaba sarf ediyor.

Hava sıcaklığının gündüz 40 dereceye ulaşmasıyla sağlık merkezi çalışanları, bakımevindeki hayvanların sağlık açısından dengede kalmaları ve sıcaklık stresinden kurtulmaları için her gün hayvanları yıkıyor.

Veterinerlerin, köpekleri yıkaması ve kurulaması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sıcaklık stresi günlük hayatlarını olumsuz etkiledi

Merkezden Sorumlu Veteriner Hekim Nilay Vurkaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcağa duyarlı kedi ve köpeklere yönelik önlemler aldıklarını söyledi.

Hayvan barınaklarının da fıskiye sistemiyle ıslatıldığını aktaran Vurkaç, aşırı sıcaklarda hayvanların strese girdiğini, mama tüketimlerinin düzensizleştiğini, hayvanların dengede kalabilmesi için suda yıkandıklarını anlattı.

Vurkaç, hayvanların streslerini atmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Sıcak havada insanlar gibi hayvanlar da serinlemek istiyor. Streslerini atıp yediklerini eritmek istiyorlar. Hayvanların yaşam alanlarını ıslatırken onları strese sokmamaya da özen gösteriyoruz. Hayvanların göz ve kulak sağlığına dikkat ederek onları sabunsuz suda günlük olarak yıkıyoruz. Bunun yanında kulübelerimizde anne hayvanların yanında yavruları da mevcut. Anne yavru ilişkisine dikkat edip, ayrı bir stres ortamı oluşturmuyoruz."

-"Sahiplenme oranları tüm Türkiye'de düşerken Antalya'da artıyor"

Yıkama sonrasında hayvanların çok mutlu olduğuna değinen Vurkaç, ziyaretçilerin de bu uygulamayı keyifle izlediğini ifade etti.

Her hayvan için sabunsuz yıkama işleminin uygun olmadığını anlatan Vurkaç, şunları kaydetti:

"Bazı hayvanlarımızın uyuz ve mantar hastalıkları var. Onların yıkaması ayrı dezenfektanlarla gerçekleşiyor. Diğerlerini ise alıştıra alıştıra yıkıyoruz. Göz ve kulak yapısına zarar verecek her uygulamaya karşıyız. Bunun için onlara hassas davranıyoruz. Günlük yıkama yaptığımızdan ziyaretçiler de eğlenceli anlara şahitlik ediyor. Bu sayede sahiplenme oranları tüm Türkiye'de düşerken Antalya'da artıyor."

Vurkaç, sıcaklık ve nem miktarının normalin üzerinde seyretmesinin zararlı bakterilerin çabuk üremesine sebep olduğundan dışarıya bırakılan su ve mamaların kontrollü olarak yenilenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Sıcaklık stresine giren hayvanlara 'sulu' çözüm

Kaynak: AA

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