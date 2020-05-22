Sıcaklık onlara yaradı Şanlıurfa'da artan hava sıcaklığı ile birlikte baş gösteren haşerelerle mücadele etmek isteyen vatandaşlar formülü pencerelerine sineklik taktırmakta buldu.

Şanlıurfa'da artan hava sıcaklığı ile birlikte baş gösteren haşerelerle mücadele etmek isteyen vatandaşlar formülü pencerelerine sineklik taktırmakta buldu.

Kurak bir iklime sahip olan Şanlıurfa'da önceki yıllara oranla bu yıl daha fazla yağış düştü. Bu durum da farklı böcek türü sayısının artmasına neden oldu. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan böcek türleri vatandaşları rahatsız etti. Haşerelerden kurtulmak isteyen vatandaşlar formülü pencerelerine sineklik taktırmakta buldu. Sineklikler türüne ve standartlarına göre metresi 30 liradan başlıyor.

"Havalar ısınınca sineklik satışları arttı"

Sıcaklıklar artınca sinekliklere talep artığını belirten Esnaf Ömer Çalışkan, "Bu yıl sıcaklıkların erkenden başlamasıyla birlikte ortaya çıkan haşereler vatandaşları rahatsız etti. Haşerelerden kurtulmak isteyen vatandaşlar bize geliyor. Bizde vatandaşların evlerinin pencere ölçülerinin standartlarına göre sineklik yapıyoruz. Açılıp kapanan, raylı ve sürmeli sineklikler yapıyoruz. Sineklikleri aşamalarına göre düzenliyoruz. Haşerelere karşı sinekliler her eve lazım. Bu yıl ilaçlamada az yapılıyor. Sineklik fiyatları ölçüsüne ve fiyatına göre değişiyor. Bir metrelik sineklik 30 liradır. Sineklikler standartlarına göre değişiyor" dedi.

Evinin bütün pencerelerine sineklik aldı

Haşerelerden korunmak için evinin pencerelerine sineklik almaya gelen vatandaşlardan Mahmut Çiftçi, "Bu yıl sıcaklıklar çok erken geldi. Tarım sezonu açılmasıyla çiftçilerde ürünlerini suluyor. Tarladaki ürünler yeşillenince ve hava sıcaklığı artınca haşereler ortaya çıktı. Evimin bütün pencerelerine sineklik almaya geldim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA