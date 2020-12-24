Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
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Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu

24.12.2020 11:16 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:22

Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.

Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

SİVAS - Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sivas'ta, Hafik ilçesindeki Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkisini hissettiren kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hafik ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü. Dondurucu soğuğun etkisiyle ilçe merkezine 2 kilometre mesafede bulunan Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Yüzeyi buzla kaplanan göl üzerinde bir kedi oynarken gölde yaşayan kuşlar ise güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan yüzeyi buzla kaplanan göl havadan görüntülendi.

Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu
Sıcaklık eksi 10'a düştü, Hafik gölü dondu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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