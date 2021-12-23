SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU - Haberler
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SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

KONYA (DHA) - KONYA'da kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan Beyşehir Gölü'nün kıyı kesimleri sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle dondu. Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüzölçümüne sahip Beyşehir Gölü, Çarşamba Çayı ile Konya Ovası'nın sulanmasına katkı sağladığı gibi 466 balıkçının da geçim kapısı oluyor. Ancak iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle göldeki su, kıyıdan yaklaştık 150 metre çekildi. Gölün kıyısı sıcaklığın eksi 11 dereceye kadar düşmesiyle dondu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "21 Aralık zemherinin girişiyle birlikte Beyşehir Gölü'nün, ilk defa eksi 11 derecede donduğunu görüyoruz. Normalde gölde su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde eksi 20 dereceden aşağı buz tutmazdı. Soğuk ve zemheri böyle devam edecek olursa, sadece kıyı değil, gölün tamamı eksi 12 veya 13 derecelerde donabilir. Su seviyesiyle ilgili neredeyse geçen senelere göre 6 ila 7 metre su seviyesi düştü." diye konuştu.

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

SICAKLIKLAR DÜŞTÜ, BEYŞEHİR GÖLÜ DONDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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