Sıcaklık artıyor, Türkiye kavruluyor Termometreler yükseldi.

Termometreler yükseldi. Basra sıcakları geldi. Türkiye kavruluyor. Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili oluyor. En az 15 ilde hava sıcaklığı değerleri 30 ile 44 derece arasında seyrediyor. Sıcaklık artışının gelecek haftaya kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Buna göre en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:

AYDIN 43 DERECE

ŞANLIURFA 43 DERECE KAHRAMANMARAŞ 41 DERECE

DİYARBAKIR 41 DERECE

BATMAN 40 DERECE

(İHA)

Kaynak: İHA