Sıcaklık artıyor, Türkiye kavruluyor
Termometreler yükseldi.
22.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:53
Termometreler yükseldi. Basra sıcakları geldi. Türkiye kavruluyor. Türkiye genelinde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili oluyor. En az 15 ilde hava sıcaklığı değerleri 30 ile 44 derece arasında seyrediyor. Sıcaklık artışının gelecek haftaya kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Buna göre en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde:
AYDIN 43 DERECE
ŞANLIURFA 43 DERECE KAHRAMANMARAŞ 41 DERECE
DİYARBAKIR 41 DERECE
BATMAN 40 DERECE
(İHA)
Kaynak: İHA