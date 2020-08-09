Sıcaklığın 42 dereceye çıktığı Şuhut'ta asfalt eridi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan sıcak hava ilçenin bazı yerlerinde asfalt eridi.

Şuhut ilçe merkezinde hava sıcaklığı dün 42 derece olarak ölçüldü. Termometrelerin adeta alarm verdiği ilçede vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı cadde ve sokakların ise asfalt yolları eridi. Asfaltın eridiği yerlerde sürücülerin temkinli davranarak dikkatli geçtikleri görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA