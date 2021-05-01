SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TURİZM kenti Antalya'da zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu seralarda tam kapanmaya rağmen çiftçilerin üretim mesaisi sürüyor.

TURİZM kenti Antalya'da zaman zaman sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu seralarda tam kapanmaya rağmen çiftçilerin üretim mesaisi sürüyor. Terden gömleği ıslanan üretici Kadir Erdoğan, "Vatandaşımız dışarı çıkmasın, kısıtlamaya uysun. Biz üretimi yerinde tedbirler uyarak sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

Turizm kadar örtü altı sebze ve meyve üretiminde de adından söz ettiren Antalya'da 17 günlük tam kapanmadan muaf çiftçiler üretime devam ediyor. Sabah erken saatlerde seralarına gelen üreticiler hem hasat yapıyor hem de ürünlerinin bakımını sürdürüyor. Tüm bunları yaparken de maske ve fiziki mesafe kuralına ise üst düzeyde dikkat ediliyor. Serada zaman zaman 40 dereceleri bulan sıcaklığa rağmen maskelerini çıkarmayan üreticiler, kısıtlama süresince vatandaşların evlerinde kalmalarını istiyor. Örtü altı üretimin yoğun olarak yapıldığı ilçelerden Aksu'da 40 dönüm serada domates üretimi yapan Kadir Erdoğan, eşi ve çocuklarıyla birlikte serada ter döküyor.

Vatandaşın taze sebze meyve yemesi için üreticinin işinin başında olduğunu belirten Erdoğan, girdi maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen üretime katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Seradaki çalışanlarla birlikte maske ve fiziki mesafe kuralına olabildiğince dikkat ettiklerini de ifade eden Kadir Erdoğan terden ıslanan gömleğini işaret ederek, "İşte bu alın teri. Vatandaşımız dışarı çıkmasın, kısıtlamaya uysun. Biz üretimi yerinde tedbirler uyarak sürdürmeye devam ediyoruz. Serada çalışırken sıcağa rağmen maskemizi çıkarmıyoruz" dedi.

Kadir Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da serada domates hasadı yapıyor. Hem ev hem de seradaki işlerin kendilerini yorduğunu belirten Erdoğan, "Yapacak bir şey yok. Üretime devam" diye konuştu.

SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ
SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Mevlüt Çavuşoğlu ve Fahrettin Koca, Rusya'ya gidiyor! Ziyaretin amacı Türkiye'nin lokomotif sektörünü mutlu edecek
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Gomes İrfan Buz Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SICAKLIĞIN 40 DERECEYİ GEÇTİĞİ SERALARDA KISITLAMAYA RAĞMEN ÜRETİM SÜRDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:08:55. #1.14#

title