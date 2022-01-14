Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı Arjantin'de elektrik kesintileri yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı Arjantin'de elektrik kesintileri yaşanıyor

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı Arjantin'de elektrik kesintileri yaşanıyor
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Arjantin'de gün içinde sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, başkent ve çevresinde yüksek tüketimden kaynaklandığı değerlendirilen elektrik kesintileri baş gösteriyor.

BUENOS Arjantin'de gün içinde sıcaklık 40 dereceye yaklaştı, başkent ve çevresinde yüksek tüketimden kaynaklandığı değerlendirilen elektrik kesintileri baş gösteriyor.

Arjantin Ulusal Elektrik Düzenleme Kurumunun verilerine göre, sıcaklığın 39 derece ölçüldüğü başkent Buenos Aires ve çevresindeki enerji kesintisi yaklaşık 65 bin kişiyi etkiliyor.

Kesintinin sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmazken enerji altyapısının yükselen sıcaklar karşısında hızla artan elektrik tüketimini kaldıramadığı tahmin ediliyor.

Halk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, elektrik kesintisi nedeniyle bazı işletmelerin hizmet veremediğinden ve aşırı sıcaklar yüzünden insanların sokaklara çıkmak zorunda kalmasından şikayet ediyor.

Arjantin Meteoroloji Servisinden (SMN) yapılan açıklamada, ülkenin birçok yerinde sıcaklığın 40 dereceyi aşacağının öngörüldüğü, başkent Buenos Aires'te ise sıcaklığın bir haftada ikinci kez 40 derecenin üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Buenos Aires'te 1995'ten bu yana sıcaklık, ilk defa 11 Ocak'ta 40 derecenin üzerine çıktı.

Şehirdeki geniş çaplı elektrik kesintisi, başkent ve çevresinde 700 binden fazla kişiyi etkiledi.

Şehirde 1957'de sıcaklık 43,3 dereceye çıkmıştı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title