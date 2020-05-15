Sıcaklığa rağmen arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı akın ettiler Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarı çıkan 20 yaş altı gençler sıcağa rağmen dışarı akın etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası dışarı çıkan 20 yaş altı gençler sıcağa rağmen dışarı akın etti. Parklara akın eden gençler arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Dünya'yı saran korona virüs kapsamında virüsün yayılmasını engellemek için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Normalleşme süreci kapsamında 14 yaş ve altı sokağa çıkmalarının ardından, şimdi 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmasına izin verildi. Sakarya'da kararı duyan gençler 36 derece sıcaklığa rağmen parklara akın ederek arkadaşlarıyla hasret giderdi. Gönüllerince eğlenen gençler biran önce bu durumun bitmesini de istedi.

Dışarı çıktıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren 17 yaşındaki Berkin Öz yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerimizdeyiz. Kısıtlamanın açılmasıyla arkadaşlarımızla bir araya geldik sosyal mesafeyi koruyarak. Çok mutluyuz. Oturduk sohbet, muhabbet ettik. Umarım en kısa sürede bu salgın biter normal hayata döneriz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA