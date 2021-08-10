Sıcaklarla kavrulan Tekirdağ'da yağmur sevinci

Son zamanlarda sıcak havalarla kavrulan Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış vatandaşları sevindirdi.

Son zamanlarda sıcak havalarla kavrulan Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağış vatandaşları sevindirdi.

Son bir aydır yüksek nem ve sıcaklıkların yaşandığı Tekirdağ'da bugün öğleden sonra bir anda etkili bastıran sağanak yağış, sıcak havanın etkisini düşürürken, sıcaklardan bunalan vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde zaman zaman yağışın etkisini artırması ile bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağış sebebiyle Süleymanpaşa ilçesindeki bazı sokak aralarında da su birikintileri de oluştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı