Sıcaklardan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti
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Sıcaklardan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti

Adana'da sıcaklardan ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.

Sıcaklardan ve kısıtlamalardan bunalan Adanalılar yaylalara akın etti
22.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:32

Adana'da sıcaklardan ve korona kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, bayramı ferah bir ortamda geçirmek için yaylalara akın etti.

Doğal manzarası, temiz havası ve serinliği ile dinlenme alanı olan Aladağ, Horzum yaylası, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye doğru yola çıkan vatandaşlara güvenlik güçleri kontroller sırasında, korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hafta sonu yasak olacağı için Cuma gününden yaylaya gittiklerini dile getiren vatandaşlar, jandarma ve polis noktalarında gerçekleştirilen uygulamadan memnun olduklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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