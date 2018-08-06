Sıcaklardan bunalan vatandaşlar ağaç gölgesinde serinliyor

GAZİANTEP - Aşırı sıcakların etkili olduğu Gaziantep'te sıcaklardan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerdeki ağaçların gölgelerinde serinlemeye çalışıyor.

Gaziantep'te 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar özellikle yaşlıları ve çocukları olumsuz etkilerken, sıcaktan bunalan vatandaşlar park ve bahçelerdeki ağaç gölgelerinde yatarak vakit geçiyor. Ağaç gölgesinde hem serinleyen vatandaşlar hem de vakit geçiriyor.

Sıcak hava nedeniyle parkta dinlenmeye ve serinlemeye çalıştığını söyleyen Ökkeş Aşık isimli bir vatandaş, "Havalar çok sıcak, o yüzden evde de duramadım ve parka geldim. Parklar da serin olduğu olduğu için buraya gelip vaktimin çoğunu burada geçiriyorum. Buraya gelip serinlemeye ve dinlenmeye çalışıyorum. Sıcaklar nedeniyle bunaldığım anlar oluyor. Genelde evden pek dışarı çıkılmıyor ama benim evim de yakın olduğu için çıkıp buraya geliyor ve serinlemeye çalışıyorum. Gaziantep'te her yaz olduğu gibi bu yaz da aşırı sıcaklar var, o yüzden bize de buraya gelmekten başka çare kalmıyor" dedi.

Parklardaki ağaç gölgelerinde çocuklarıyla serinlemeye çalışan bazı vatandaşlar da, sıcak havalar nedeniyle çok hareket etmekten çekindiklerini belirtti.