Sıcaklardan bunalan çocuklar soluğu nehir ve derelerde aldı

Hava sıcaklığının 33 dereceyi bulduğu Ağrı'da sıcaktan bunalan çocuklar, serinlemek için kent merkezinden geçen dere ve nehirlerin yolunu tutuyor.

Türkiye'nin kış mevsiminde en soğuk kentlerinden olan Ağrı, son günlerde 33 dereceleri aşan sıcak hava akımının etkisi altında kaldı.

Okulların tatile girmesiyle yaz tatilinde olan başta çocuklar olmak üzere sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kendini serinleyebilecek gölgelik alanlara veya dere ile nehirlerin serin sularına bırakıyor.

Sıcaklardan bunalarak Murat Nehri'nin serin sularında yüzen Ağrılı çocuklar, günlerinin büyük bölümünü bu şekilde geçirmenin keyfini yaşıyor.

Boylarını geçen su seviyesinde zaman zaman kendilerini akıntıya bırakarak yüzen 9-15 yaşlarındaki çocuklar, nehirde takla atıp şakalaşarak eğleniyor.

Nehirde yüzen çocuklardan Doğan Oğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan bayramı sonrasında havaların bir anda ısındığını ve güneşin yakıcı hal aldığını söyledi.

Öğlen saatlerine kadar top oynadıklarını, sonrasında arkadaşlarıyla nehirde yüzdüklerini dile getiren Oğur, şöyle konuştu:

"Ağrı'da sıcaklık 34 dereceyi buldu. Hava çok sıcak olduğu için bizi bunalttı. Biz burada yüzmeye alıştığımız için korkmuyoruz. Suyun derinliği 1-2 metreyi buluyor. Küçüklüğümüzden bu yana burada yüzüyoruz. Bazen kendimizi akıntıya bırakıp yüzüyoruz. Yaz tatilimizin büyük bölümünde buradayız. Bazen de köylere ve diğer şehirlere gidiyoruz. Bu yaz burada bol bol yüzeceğiz."

Kaynak: AA