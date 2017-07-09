Sıcaklarda Süt Verimi Düşen Hayvanlar Derede Serinletiliyor

Balıkesir'in Manyas ilçesinde besiciler, sıcak havadan etkilenerek süt verimi düşen hayvanlarını dere boylarında serinletmeye çalışıyor.



Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında sıcakların bastırmasıyla hayvanlarda süt veriminin düştüğünü söyledi.



Süt veriminde yüzde 20'ye varan düşüşün önüne geçebilmek için hayvanları serin ve sulak ortamlara götürdüklerini belirten Karaman, "Mart ve nisanda 25 kilogram süt veren bir ineğin hazirandaki verimi 17 kilograma kadar düşüyor. İlçemizde günlük süt üretim miktarı 90 tonlardayken 75 tona kadar geriliyor." dedi.



Manyaslı besicilerden Kemal Kont da sıcak havalardan dolayı hayvanları ahırda kapalı tutamadıklarını belirterek, hayvanları rahatlatmak için dere boyuna getirerek hem serinlettiklerini hem de beslediklerini aktardı.